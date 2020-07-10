На базі відпочинку в Херсонській області виявили COVID-19

165 осіб відправили на самоізоляцію.

На базі відпочинку в Херсонській області виявили COVID-19
Фото: KFOR.com

На одній із баз відпочинку в Генічеському районі зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19. Занедужав 26-річний чоловік.

Про це повідомила Херсонська облдержадміністрація.

"Інфікованого було виявлено за результатами планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу закладів, що надають послуги з розміщення в курортних районах області. Такі заходи реалізуються на виконання протоколу засідання обласної комісії ТЕБ і НС №39 від 30 червня 2020", - йдеться в повідомленні.

Наразі хворого госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні, симптомів наявності коронавірусу не виявлено, його стан задовільний.

На базі відпочинку перебувало 165 осіб, усі вони на самоізоляції.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксовано новий рекорд кількості тих, хто одужав від COVID-19.

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