У ВООЗ розповіли, як коронавірус впливає на курців

Організація запускає ініціативу щодо відмови від тютюну.

У ВООЗ розповіли, як коронавірус впливає на курців
Фото: Smithsonian Magazine

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в світі налічується близько 1,3 млрд курців. Факти доводять, що вони більш уразливі до розвитку важкої форми COVID-19.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає РБК-Україна.

За його словами, куріння щороку вбиває 8 мільйонів осіб. Гебреісус зазначив, що пандемія може стати чудовим стимулом кинути палити. Він додав, що ВООЗ вирішила допомогти таким людям позбавитися від нікотинової залежності.

"Сьогодні ВООЗ запускає ініціативу щодо забезпечення доступу до відмови від тютюну, мета якої - допомогти 1,3 мільярдам людей у світі кинути палити під час пандемії COVID-19", - заявив Гебреісус.

Він уточнив, що мета такої ініціативи - допомогти людям отримати вільний доступ до ресурсів, необхідних для відмови від куріння, таким як нікотин-замісна терапія та цифровий зв'язок з медичним працівником для консультацій.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ нагадали, що вживання алкогольних напоїв не захищає від зараження COVID-19.

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