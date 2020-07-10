Полиция задержала подозреваемых в нападении на автомобиль "Укрпочты"

Резонансное нападение на автомобиль “Укрпочты“: полиция задержала трех подозреваемых

Полиция задержала трех человек, которых обоснованно подозревают в разбойном нападении на автомобиль "Укрпочты", перевозивший крупную сумму денег. Об этом сообщил в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, 7 июля на Полтавщине, в Лубенском районе, неизвестные напали на автомобиль "Укрпочты", перевозивший крупную сумму денег. Для того чтобы ограбить автомобиль, злоумышленники применили взрывное устройство. Воспользовавшись внезапностью, а также тем, что люди в машине были ранены, они отобрали пистолет у охранника и похитили деньги на сумму 2 миллиона 700 тысяч гривен. Эти деньги предназначались для выплат пенсионерам и другим получателям социальной помощи. Кроме того, водитель автомобиля "Укрпочты" оказался очень тяжело раненным.

Резонансное нападение на автомобиль “Укрпочты“: полиция задержала трех подозреваемых

Кстати, об этом же пишет и Антон Геращенко.

"Водитель «Газели», над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих продолжает оставаться в реанимации", - отмечает замминистра.
Кроме того, он отмечает, что благодаря высочайшему профессионализму полицейских, преступников удалось найти всего за три дня. Однако полиция полагает, что в этом дерзком нападении на автомобиль принимала участие не только задержанная троица, но и другие пособники, которые навели и помогли разработать план нападения. Изх задержание - впереди.
Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человекВ Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
На столичном Подоле произошел конфликт со стрельбойНа столичном Подоле произошел конфликт со стрельбой
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержалиВ центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
Во дворе бывшего НКВД во Львове нашли десятки надгробных еврейских плитВо дворе бывшего НКВД во Львове нашли десятки надгробных еврейских плит
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция за два дня составила 355 протоколов о нарушении карантина в магазинах и ресторанахПолиция за два дня составила 355 протоколов о нарушении карантина в магазинах и ресторанах
Изнасилование и пытки в Кагарлыке: полиция готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрануИзнасилование и пытки в Кагарлыке: полиция готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрану
Полиция проводит обыски в коммунальных службах, которые обслуживали дом на ПознякахПолиция проводит обыски в коммунальных службах, которые обслуживали дом на Позняках
Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту гибели 38 щенков во время авиаперелета в КанадуПолиция Киевщины открыла уголовное производство по факту гибели 38 щенков во время авиаперелета в Канаду
Полиция составила почти 13 тыс. админпротоколов за нарушение карантинаПолиция составила почти 13 тыс. админпротоколов за нарушение карантина
Полиция Борисполя открыла уголовное производство по факту гибели человека при взрыве гранатыПолиция Борисполя открыла уголовное производство по факту гибели человека при взрыве гранаты
Полиция Одессы задержала семерых человек, устроивших стрельбу с поножовщиной на Французском бульвареПолиция Одессы задержала семерых человек, устроивших стрельбу с поножовщиной на Французском бульваре
В Белоцерковском районе полиция изъяла у местного жителя почти 400 кустов конопли (фото)В Белоцерковском районе полиция изъяла у местного жителя почти 400 кустов конопли (фото)
В трех областях Украины полиция задержала членов группировки, которые напали на семью предпринимателяВ трех областях Украины полиция задержала членов группировки, которые напали на семью предпринимателя
На Киевщине полиция разоблачила продавца ртути (фото)На Киевщине полиция разоблачила продавца ртути (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости