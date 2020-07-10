Полиция задержала подозреваемых в нападении на автомобиль "Укрпочты"

Полиция задержала трех человек, которых обоснованно подозревают в разбойном нападении на автомобиль "Укрпочты", перевозивший крупную сумму денег. Об этом сообщил в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, 7 июля на Полтавщине, в Лубенском районе, неизвестные напали на автомобиль "Укрпочты", перевозивший крупную сумму денег. Для того чтобы ограбить автомобиль, злоумышленники применили взрывное устройство. Воспользовавшись внезапностью, а также тем, что люди в машине были ранены, они отобрали пистолет у охранника и похитили деньги на сумму 2 миллиона 700 тысяч гривен. Эти деньги предназначались для выплат пенсионерам и другим получателям социальной помощи. Кроме того, водитель автомобиля "Укрпочты" оказался очень тяжело раненным.

Кстати, об этом же пишет и Антон Геращенко.

"Водитель «Газели», над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих продолжает оставаться в реанимации", - отмечает замминистра.