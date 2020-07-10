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2020-07-10
В столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небом
Сегодня, 10 июля в 20:00, запланировано открытие бесплатного кинотеатра под открытым небом в Парке воинов-интернационалистов в Киеве.
Об этом
“Сегодня в 20:00 будет открытие бесплатного кинотеатра под открытым небом в Парке воинов-интернационалистов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что кинотеатр является одним из реализованных проектов Общественного бюджета Киева. Открытие кинотеатра не произошло ранее в связи с карантином.
Напомним, что 6 июля комиссия по чрезвычайным ситуациям Киевской горгосадминистрации вновь позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.
Фото: Facebook-страница Дарница Live
Ольга Марийко, КиевВласть