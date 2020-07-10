В столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небом

В столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небом

Сегодня, 10 июля в 20:00, запланировано открытие бесплатного кинотеатра под открытым небом в Парке воинов-интернационалистов в Киеве. 

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Дарница Live. 

“Сегодня в 20:00 будет открытие бесплатного кинотеатра под открытым небом в Парке воинов-интернационалистов”, – говорится в сообщении. 

Отмечается, что кинотеатр является одним из реализованных проектов Общественного бюджета Киева. Открытие кинотеатра не произошло ранее в связи с карантином. 

Напомним, что 6 июля комиссия по чрезвычайным ситуациям Киевской горгосадминистрации вновь позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. 

Фото: Facebook-страница Дарница Live 


Ольга Марийко, КиевВласть

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