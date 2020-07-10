Чисельність населення Землі сягнула 7,8 млрд осіб.

Про це повідомив німецький фонд "Населення Землі" (Stiftung Weltbev?lkerung - DSW) напередодні Всесвітнього дня народонаселення, передає Deutsche Welle.

У повідомленні фонду зазначено, що населення нашої планети щорічно збільшується на 82 млн чоловік, що приблизно відповідає числу жителів Німеччини. У всьому світі щосекунди народжується в середньому 2,6 дитини.

Експерти DSW відзначають, що причиною зростання народонаселення є, серед іншого, велика кількість небажаних вагітностей, оскільки в багатьох регіонах, особливо в країнах третього світу, жінки і дівчатка не можуть вільно розпоряджатися своїм тілом. Загалом у світі небажаними є дві з п'яти вагітностей. Експерти зазначають, що виправити становище могли б сексуальна освіта і застосування протизаплідних засобів.

Особливо складна ситуація, за даними DSW, склалася в африканському регіоні на південь від Сахари, де доступу до протизаплідних засобів позбавлена що друга жінка. Незважаючи на скорочення народжуваності в цьому регіоні за останні роки, тут на кожну жінку, як і раніше, припадає 4,4 дитини (в середньому у світі - 2,4 дитини). У результаті число жителів цього регіону, згідно з прогнозами ООН , до 2050 року зросте з 1,3 млрд до 2,5 млрд чоловік.