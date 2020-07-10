Чисельність населення Землі сягнула 7,8 млрд осіб

"Щосекунди народжується в середньому 2,6 дитини".

Чисельність населення Землі сягнула 7,8 млрд осіб
Фото: obozrevatel.com

Чисельність населення Землі сягнула 7,8 млрд осіб.

Про це повідомив німецький фонд "Населення Землі" (Stiftung Weltbev?lkerung - DSW) напередодні Всесвітнього дня народонаселення, передає Deutsche Welle.

У повідомленні фонду зазначено, що населення нашої планети щорічно збільшується на 82 млн чоловік, що приблизно відповідає числу жителів Німеччини. У всьому світі щосекунди народжується в середньому 2,6 дитини.

Експерти DSW відзначають, що причиною зростання народонаселення є, серед іншого, велика кількість небажаних вагітностей, оскільки в багатьох регіонах, особливо в країнах третього світу, жінки і дівчатка не можуть вільно розпоряджатися своїм тілом. Загалом у світі небажаними є дві з п'яти вагітностей. Експерти зазначають, що виправити становище могли б сексуальна освіта і застосування протизаплідних засобів.

Особливо складна ситуація, за даними DSW, склалася в африканському регіоні на південь від Сахари, де доступу до протизаплідних засобів позбавлена що друга жінка. Незважаючи на скорочення народжуваності в цьому регіоні за останні роки, тут на кожну жінку, як і раніше, припадає 4,4 дитини (в середньому у світі - 2,4 дитини). У результаті число жителів цього регіону, згідно з прогнозами ООН, до 2050 року зросте з 1,3 млрд до 2,5 млрд чоловік.

Нагадаємо, за прогнозами ООН, у найближчі 30 років буде піковий приріст населення Землі. Якщо така тенденція збережеться, то до 2100 року населення Землі сягне 10,8 млрд, а потім темпи почнуть спадати.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человекВ Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
На столичном Подоле произошел конфликт со стрельбойНа столичном Подоле произошел конфликт со стрельбой
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержалиВ центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
Во дворе бывшего НКВД во Львове нашли десятки надгробных еврейских плитВо дворе бывшего НКВД во Львове нашли десятки надгробных еврейских плит
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві евакуювали 15 осіб під час гасіння пожежі у житловому будинкуУ Києві евакуювали 15 осіб під час гасіння пожежі у житловому будинку
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осібКількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осіб
У Кривому Розі поліція затримала 10 осіб за підозрою у збуті наркотиківУ Кривому Розі поліція затримала 10 осіб за підозрою у збуті наркотиків
В Латвии в ящиках с бананами нашли кокаин на 1 млрд евроВ Латвии в ящиках с бананами нашли кокаин на 1 млрд евро
Кассовые сборы "Звездных войн" превысили $2 млрдКассовые сборы "Звездных войн" превысили $2 млрд
"Звездные войны: Пробуждение силы" собрали $1 млрд в рекордные сроки"Звездные войны: Пробуждение силы" собрали $1 млрд в рекордные сроки
"Миньоны" преодолели рубеж в $1 млрд кассовых сборов в мировом прокате"Миньоны" преодолели рубеж в $1 млрд кассовых сборов в мировом прокате
Полтонны героина, изъятые на Волыни, спецслужбы оценили в 1,4 млрд грнПолтонны героина, изъятые на Волыни, спецслужбы оценили в 1,4 млрд грн
СБУ изъяла полтонны героина на 1,4 млрд гривен на Одесской таможнеСБУ изъяла полтонны героина на 1,4 млрд гривен на Одесской таможне
Последние новости
Подгружаем последние новости