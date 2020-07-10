Суд відпустив винуватця пожежі в Новій Каховці під особисте зобов\'язання

За недбалість чоловікові може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Суд відпустив винуватця пожежі в Новій Каховці під особисте зобов'язання
Фото: zpost.me

У Новій Каховці суд не підтримав клопотання слідчого та залишив підозрюваного, який вчинив масштабну пожежу у житловому будинку, поза умовами СІЗО.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Поліцейські за процесуального керівництва Новокаховської місцевої прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

За недбалість чоловікові може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Слідчими було направлено клопотання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, слідчий суддя суду не підтримав клопотання та ухвалив рішення про обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, 5 липня уп'ятиповерховому багатоквартирному будинку в Новій Каховці виникла масштабна пожежа. В той же день поліція затримала підозрюваного у вчиненні пожежі - місцевого жителя, який зловживав алкоголем. Чоловік розповів поліцейським, що вживав спиртні напої, після чого вирішив покурити на дивані й заснув. Розбудили його сусіди, коли в квартирі вже все горіло.

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