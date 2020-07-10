Чотирьох причетних до наркоторгівлі поліцейських затримали на Донеччині

Затриманим загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Співробітники Держбюро розслідувань і Служби безпеки України затримали в Донецькій області чотирьох правоохоронців, які займались незаконним обігом наркотиків та одержанням хабарів від наркоторгівців.

Фото: Пресслужба ДБР

Про це інформує пресслужба ДБР.

Організованій групі у складі командира взводу роти тактико-оперативного реагування та трьох поліцейських Управління патрульної поліції в Донецькій області вже повідомили про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

За попередньою інформацією, четверо правоохоронців у складі злочинної групи налагодили механізм одержання неправомірної вигоди від осіб, які здійснюють виготовлення та збут наркотичних засобів. Правоохоронці проникали до приватної власності осіб, застосовували фізичне насильство, вилучали знайдені наркотичні засоби і згодом збували їх. Також поліцейські вимагали й одержували від наркоторговців неправомірну вигоду як плату за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Фото: Пресслужба ДБР

Фото: Пресслужба ДБР

Протягом досудового розслідування задокументовано 5 епізодів протиправної діяльності правоохоронців.

9 липня 2020 року чотирьох учасників злочинної групи затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також проведено обшуки за місцем проживання, у транспортних засобах фігурантів провадження, а також у службових кабінетах Управління патрульної поліції в Донецькій області. У кабінетах керівництва управління патрульної поліції виявлено та вилучено зброю та велику кількість набоїв, походження яких буде встановлено слідством.

Фото: Пресслужба ДБР

Фото: Пресслужба ДБР

Фото: Пресслужба ДБР

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 3. ст. 368, ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про відсторонення затриманих від займаних посад і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, 6 липня 10 осіб за підозрою у збуті наркотиків затримали у Кривому Розі.

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