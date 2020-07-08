На Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх

Йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

На Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх
Фото: glavpost.com.ua

На Львівщині поліцейські затримали священнослужителя за торгівлю зброєю.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

48-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, купував стартові та шумові пістолети, перероблював їх на бойові та підшукував клієнтів для подальшого продажу.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік у власному помешканні організував зброярню. Через Інтернет він купував стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, які потім перероблював на бойові. Також він виготовляв набої до цих пістолетів.

Потім священнослужитель підшукував покупців та переправляв їм зброю поштою.

Поліцейські задокументували кілька фактів продажу зброї. Її вилучили та направили на експертищу, за результатами якої вилучені пістолети визнали вогнепальною зброєю, придатною до стрільби.

За місцем проживання підозрюваного, а також у його покупців провели обшуки. Наразі вже вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї. Обшуки тривають.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Нагадаємо, в березні священик із Рівного вдруге попався на торгівлі зброєю. Йому закидали спробу продати гранатомет, гранати і тротил.

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