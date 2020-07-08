Тропічну малярію виявили у Львові

Чоловік повернувся в Україну після тривалого перебування в Уганді.

У Львівській інфекційній лікарні 7 липня виявили тропічну малярію в 46-річного чоловіка, який тривалий час працював в Африці.

Про це повідомила лікар-паразитолог львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Елла Матіяш, пише ZAXID.NET.

За її словами, чоловік шість років працював в Уганді. Зі слів пацієнта, профілактичного лікування від малярії не проходив, захищався від комарів різними спреями, сітками тощо.

У Львів постраждалий приїхав з Дніпропетровщини. Він звернувся в лікарню з підвищеною температурою, лихоманкою, слабкістю та ознобом. Чоловік пройшов обстеження, під час якого лікарі виявили тропічну малярію.

Елла Матіяш повідомляє, що стан хворого середньої важкості. Він встиг звернутися по допомогу і отримує необхідне лікування у Львівській обласній інфекційній лікарні.

Зазначається, що на Львівщині щороку фіксують від одного до трьох захворювань на малярію. Востаннє тропічну малярію в області зафіксували у січні 2019 року у 43-річного місцевого бізнесмена, який приїхав із Конго. Через те, що його госпіталізували вже у важкому стані, медики на змогли врятувати чоловіка.

Малярія - гостре інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичним підвищенням температури тіла, збільшенням печінки, селезінки.

З чотирьох видів малярії найбільш важкою є тропічна малярія, яка в 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно реєструється понад 200 млн випадків малярії, 90% з яких припадає на країни Африки.