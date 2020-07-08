У Луганській області через лісові пожежі загинула людина, евакуюють мешканців двох селищ

До ліквідації пожеж залучено військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил.

Внаслідок масштабних лісових пожеж на території трьох лісництв у Новоайдарському районі Луганської області загинула людина, 9 осіб госпіталізовані.

Фото: lg.dsns.gov.ua

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо 1 особа загинула та 9 осіб госпіталізовані до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків у с. Смолянинове", - йдеться у повідомленні.

Фото: lg.dsns.gov.ua

Станом на 17:30 до гасіння залучено 361 чоловік та 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 310 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Фото: lg.dsns.gov.ua

Фото: lg.dsns.gov.ua

Також до ліквідації пожеж залучено військовослужбовців зі складу операції Об’єднаних сил.

Очікується прибуття пожежних бригад з Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Станом на 15:00 у ДСНС повідомляли, що вогонь охопив близько 50 га території Боровського та Охтирського лісництв в районі села Осколонівка, а також близько 40 га лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове.

За словами рятувальників, через поривчатий вітер (до 25 м/с) та спеку (+38 °С) вогонь перекинувся на житловий сектор селищ Вовче та Смолянінове Новоайдарського району. Наразі відбувається евакуація місцевих мешканців.

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