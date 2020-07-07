В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной

В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной

Сегодня, 7 июля в 10:53, поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужная, 69 в Днепровском районе столицы. Жителей дома эвакуировали.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве

“Пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к эвакуации людей”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время эвакуации был обнаружен владелец квартиры, в которой произошел пожар, с незначительными ожогами кисти правой руки. Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи.

С верхних этажей здания спасатели эвакуировали 8 человек.

Напомним, что в Киеве 21 июня около 10 утра произошел взрыв в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. Дом сильно поврежден, части стен и конструкций здания обрушились. Разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6 и 7 этажей. Найдены тела пяти погибших. 

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной
В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной
В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной

Ольга Марийко, КиевВласть

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