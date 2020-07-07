У Києві через витік газу евакуювали мешканців дев\'ятиповерхівки

В одній із квартир сталася пожежа, хазяїна госпіталізували.

У Києві через витік газу евакуювали мешканців дев'ятиповерхівки
Архівне фото
Фото: magnolia-tv.com

У Києві через витік газу рятувальники евакуювали мешканців житлового дев'ятиповерхового будинку.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"7 липня о 10:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомленні про витік газу з горінням в одній з квартир на вул. Райдужній, 69 у Дніпровському районі столиці. На місці було встановлено, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, але до моменту прибуття рятувальників ознак горіння не спостерігалося", - повідомили рятувальники.

Власника квартири, де сталася пожежа, госпіталізували з незначними опіками правої руки.

З верхніх поверхів будинку рятувальники евакуювали вісьмох осіб.

Нагадаємо, у Києві на Позняках у червні стався вибух у багатоповерховому будинку, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Пошкоджено 40 квартир під'їзду, де живе 125 осіб. Секція будинку із 40 квартир відновленню не підлягає.

У МВС повідомили, що основною причиною вибуху вважають недотримання технології перевірки лічильників. У газорозподільчій компанії, яка обслуговувала будинок, пройшли обшуки.



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