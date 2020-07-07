Ексдиректора Херсонської ТЕЦ засудили до п'яти років в'язниці

Обвинувачений умисно використав службове становище всупереч інтересам очолюваного ним держпідприємства.

?Ексдиректора Херсонської ТЕЦ засудили до п'яти років в'язниці
Фото: Lb.ua

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним ексголову правління ПАТ "Херсонська ТЕЦ" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Про це повідомляють на сайті ВАКС.

Так, судді прийшли до висновку, що обвинувачений умисно використав службове становище всупереч інтересам служби та інтересам очолюваного ним держпідприємства з метою одержання іншою юридичною особою - ТОВ "Квадро-Фінанс" - неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди державним інтересам та інтересам Херсонської ТЕЦ у розмірі 8 785 000 гривень.

Обвинуваченому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати на підприємствах, установах і організаціях державної чи комунальної форми власності посади, пов’язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями та фінансовими ресурсами, строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі 17 000 гривень.

Окрім того, судом обрано запобіжний захід вказаній особі у вигляді особистого зобов’язання із покладенням процесуального обов’язку - прибувати за кожною вимогою до суду або до органу виконання покарань.

На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його оголошення.

Нагадаємо, у грудні минулого року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали в суд обвинувальний акт у справі про розкрадання 300 млн кубометрів на ТЕЦ братів Дубневичів.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человекВ Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
На столичном Подоле произошел конфликт со стрельбойНа столичном Подоле произошел конфликт со стрельбой
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержалиВ центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали
В Кременчуге патрульный сломал руку мужчине, который не хотел ехать в больницу со "скорой"В Кременчуге патрульный сломал руку мужчине, который не хотел ехать в больницу со "скорой"
На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
За хабар у три тисячі гривень «даішник» отримав 8 років в’язниці
Сотрудницы засудили полицию Британии за большие пистолетыСотрудницы засудили полицию Британии за большие пистолеты
Веру Брежневу засудили на российском конкурсе за то, что она украинкаВеру Брежневу засудили на российском конкурсе за то, что она украинка
Певца засудили за хранение наркотиков через несколько дне после получения GrammyПевца засудили за хранение наркотиков через несколько дне после получения Grammy
Питт и Джоли засудили авторов их "развода"Питт и Джоли засудили авторов их "развода"
Англичанку засудили за громкие вопли во время сексаАнгличанку засудили за громкие вопли во время секса
Трех поляков засудили за игру в футбол ежомТрех поляков засудили за игру в футбол ежом
Жители Бирмингема засудили музыкантов за однообразиеЖители Бирмингема засудили музыкантов за однообразие
Супругов чуть не засудили за… поцелуй!Супругов чуть не засудили за… поцелуй!
Немку, которая держала труп дочери в холодильнике, засудили к 4 годам заключенияНемку, которая держала труп дочери в холодильнике, засудили к 4 годам заключения
Последние новости
Подгружаем последние новости