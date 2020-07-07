У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб

Троє хворих померли.

У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб

Кількість киян, у якіх за минули добу виявило коронавірус, збiльшілась ще на 63 людини. Троє хворих померли.

Про це повідомив на брифінгу мер Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 5665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Найбільше виявили минулої доби в Шевченківському районі - 15. У Солом‘янському - 11. Та в Дніпровському районі - 10 випадків.

Серед тих, що захворіли: 30 жiнок віком від 19 до 71 рокiв та 4 дівчинки від 3 до 17 років; 28 чоловіків віком від 21 до 77 рокiв та хлопчик, якому 3 роки. Також захворіли четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували шістьох пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за добу 39 людей. Усього коронавірус подолали 1848 мешканців столиці.

Нагадаємо, 6 липня МОЗ дозволило послабити карантин у Києві та працювати ресторанам і кінотеатрам і після 22:00. Однак розважальні заклади все ще зобов'язані зачинятися після 22-ї години.

В Україні станом на ранок 7 липня зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, з них 1283 - летальних, 22 193 пацієнти одужали. За минулу добу зафіксовано 564 нові випадки.

Раніше в Офісі президента зазначили, що динаміка перебігу пандемії в Україні стабілізується.

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