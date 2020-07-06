У Кривому Розі поліція затримала 10 осіб за підозрою у збуті наркотиків

У Кривому Розі поліцейські за виготовлення та збут наркотиків на території міста затримали злочинне угруповання, до складу якого входило сім місцевих жителів віком від 20 до 53 років.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

"Шляхом закладок та через мережу "Інтернет" вони збували наркотичні речовини по всьому місту", - повідомляють у поліції.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

У рамках відпрацювання міста у сфері протидії наркозлочинності впродовж доби 4 липня поліцейські провели загалом понад 40 санкціонованих обшуків і затримали 10 осіб. За результатами обшуків вилучено нарковмісні лікарські препарати, метамфетамін, канабіс, опій, травматичний пістолет, набої, техніку та гроші.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

На сьогодні шістьом членам злочинної групи обрано запобіжний захід тримання під вартою, ще одному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Попередньо встановлено, що щомісячно члени групи отримували незаконний прибуток у розмірі близько півтора мільйона гривень", - зазначив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Тарас Воліков.

У поліції розповіли, що до складу злочинної групи входили четверо місцевих чоловіків і троє жінок віком від 20 до 53 років. Четверо з них раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів. Встановлено, що між самими зловмисники було чітко розділено повноваження: одні відповідали за виготовлення, диспетчер координував замовлення, а інші безпосередньо займалися збутом шляхом закладок і через мережу "Інтернет".

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

4 липня поліцейські управління протидії наркозлочинності, спецпризначенці КОРД, полку поліції особливого призначення та слідчі Покровського відділу поліції провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання та в автомобілях учасників злочинної групи. У результаті було вилучено метадон, канабіс, опій ацетильований, ангідрид, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані від збуту наркотиків.

Наразі правоохоронці продовжують роботу, направлену на встановлення місця знаходження та документування злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування на території міста.

Фото: npu.gov.ua

Цього ж дня співробітники Криворізького відділу поліції в одній з аптек у Металургійному районі провели санкціонований судом обшук. Під час заходу вилучили 2000 пігулок, 20 ампул, до складу яких входить псевдоефедрин, і майже 22 тис. гривень, отримані від продажу препаратів.

"Правоохоронці задокументували факт продажу провізором пігулок, до складу якого входить псевдоефедрин, без відповідного дозволу. Наразі 50-річну жінку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровської області.

Під час слідства встановлено, що працівники аптеки реалізовували лікарські препарати, в склад яких входять наркотики та прекурсори, із порушенням законодавства впродовж тривалого часу.

Того ж дня правоохоронці Тернівського відділення поліції за участю полку поліції особливого призначення провели ряд обшуків у домоволодіннях містян, підозрюваних у збуті наркотичних засобів.

Протягом заходу вилучили канабіс, порошкоподібну речовину, схожу на метамфетамін, набої, мобільні телефони та гроші. 40- та 57-річних наркозбувачів затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також поліцейські Саксаганського відділення поліції під час розслідування кримінального провадження провели обшук за місцем проживання 30-річного чоловіка. У результаті вилучили травматичний пістолет і набої до нього. Вилучені предмети та речовини направлено на експертизу. Після результатів якої буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження згідно з ч. 2 ст. 307 (збут наркотичних речовин) і ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Нагадаємо, що рік тому у Кривому Розі поліція вилучила в пенсіонера близько 300 г наркотиків у вигляді марихуани та ефедриновмісних таблеток.

Вони були розфасовані у 100 пакетиків і банку. Встановлено, що заборонені речовини він зберігав та готував для продажу.