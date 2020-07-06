У Києві жінка намагалася вистрибнути у вікно під час затримання за підозрою в крадіжці

При спробі втекти злодійка загубила документи.

Патрульні поліцейські в Києві затримали жінку, яка, ймовірно, викрала товарів на суму понад 3 тисячі гривень. Після невдалої спроби заперечити свою причетність до злочину вона намагалася вистрибнути у вікно, інформує пресслужба патрульної поліції столиці.

У повідомленні зазначено, що напередодні ввечері на службу "102" зателефонувала адміністраторка одного з магазинів на вулиці Тургенєвській та повідомила, що невідома жінка заволоділа товарами на загальну суму понад 3 тисячі гривень.

Зі слів заявниці, вона самостійно намагалася затримати жінку до приїзду поліції, але та вирвалася та втекла, загубивши свої документи. На місці працівники надали інспекторам записи з камер відеонагляду, що зафільмували жінку та саму подію.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Поліцейські встановили місце перебування громадянки, ймовірно, причетної до події.

"Спілкуючись з патрульними, ймовірна правопорушниця стверджувала, що у неї викрали документи, і вона не має жодного відношення до подій у магазині. І тільки після того, як поліцейські повідомили їй, що камери відеонагляду зафіксували подію, громадянка вже перестала заперечувати свою причетність і спробувала вистрибнути у вікно. Патрульні затримали жінку. Після невдалої спроби уникнути відповідальності, 25-річна громадянка почала поводити себе агресивно та нецензурно лаятися", - розповіли правоохоронці.

Для подальшого з’ясування всіх обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям затриманої, останню доставили до Шевченківського управління поліції.

Нагадаємо, що у 2019 році в Ужгороді затриманий чоловік вистрибнув з четвертого поверху поліції, унаслідок чого отримав тілесні ушкодження. Він був госпіталізований.

Державне бюро розслідувань перевіряло можливе перевищення службових повноважень правоохоронцями міського відділення Ужгорода.