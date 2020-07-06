На столичном Подоле произошел конфликт со стрельбой

Сегодня, 6 июля, ночью около кинотеатра “Октябрь” в Подольском районе Киева произошел конфликт между двумя группами людей. В ходе конфликта один из участников достал оружие и совершил несколько выстрелов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева .

Сообщается, что сегодня, 6 июля, около 5:00 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Константиновской.

Прибывшие по вызову правоохранители предварительно установили, что возле кинотеатра “Октябрь” к компании молодых людей подошли двое местных жителей навеселе, которые сделали им замечание из-за громкого поведения. Однако, когда молодые люди на него не отреагировали, началась потасовка, во время которой один из мужчин достал оружие и сделал несколько выстрелов.

Согласно сообщению, после вмешательства правоохранителей конфликт прекратился. С места происшествия эксперты изъяли пистолет и два магазина, а также телескопическую металлическую палку. Все изъятое направлено для проведения соответствующих экспертиз.

Также сообщается, что двух правонарушителей задержали. Ими оказались 37 и 38-летние киевляне, один из которых привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова принять меры и обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны. Такое заявление Зеленский сделал после вчерашнего инцидента со стрельбой в Киеве .

Утром 4 июля в Киеве , на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной, произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.