На мосту Патона вновь прорвало трубу (видео)

В Киеве на мосту Патона вновь произошла авария на трубопроводе. Потоки воды хлынули с моста в Днепр.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев Оперативный” в соцсети Facebook.

“Что-то ремонтировали-ремонтировали тот мост Патона, а снова вода льется как из душа”, – сказано в сообщении.

Как сообщили в эфире программы “ТСН” на телеканале “1+1”, коммунальные службы утверждают, что прорыв – это результат гидравлических испытаний теплосети и прорыв вызван искусственно. Таким образом коммунальщики якобы сейчас ищут слабые места трубопровода, чтобы авария не произошла в отопительный сезон.

Напомним, 24 июня на мосту Патона также произошел прорыв трубопровода. “Киевтеплоэнерго” оперативно локализовало места утечки, были начаты ремонтные верхолазные работы с применением электросварочного оборудования.