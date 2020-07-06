У Мукачеві з гранатомета обстріляли комплекс для відпочинку

Снаряд влучив у альтанку і будівлю, ніхто не постражадав.

Фото: Укрінформ
У Мукачеві Закарпатської області невідомі особи з ручного протитанкового гранатомета обстріляли будівлю комплексу для відпочинку. Про це пише "Укрінформ", посилаючись на речницю ГУ Нацполіції у Закарпатській області Ганну Дан.

"Близько 4 ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що на околиці Мукачева з РПГ розстріляли будівлю відпочинкового комплексу. Наразі відомо, що вибухом пошкоджено будівлю та альтанку на території комплексу. Постраждалих серед працівників немає", - поінформувала Дан.

Вона додала, що слідчо-оперативна група вночі оглянула місце події. Правоохоронці прочісують ліс та територію поблизу комплексу, шукаючи виконавців пострілу.

Фото: Укрінформ

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження або знищення майна).

Нагадаємо, що у новорічну ніч у Мукачеві невідома особа з гранатомета обстріляла приватний будинок. Постраждалих від пострілу не було. У результаті події пошкоджено паркан приватного будинку. На місці знайшли частину від снаряда.

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