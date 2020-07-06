У Мукачеві з гранатомета обстріляли комплекс для відпочинку
Снаряд влучив у альтанку і будівлю, ніхто не постражадав.
"Близько 4 ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що на околиці Мукачева з РПГ розстріляли будівлю відпочинкового комплексу. Наразі відомо, що вибухом пошкоджено будівлю та альтанку на території комплексу. Постраждалих серед працівників немає", - поінформувала Дан.
Вона додала, що слідчо-оперативна група вночі оглянула місце події. Правоохоронці прочісують ліс та територію поблизу комплексу, шукаючи виконавців пострілу.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження або знищення майна).
Нагадаємо, що у новорічну ніч у Мукачеві невідома особа з гранатомета обстріляла приватний будинок. Постраждалих від пострілу не було. У результаті події пошкоджено паркан приватного будинку. На місці знайшли частину від снаряда.