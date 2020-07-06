МОЗ дозволило послабити карантин у Києві

Кількість нових випадків COVID-19 зменшилась до 78.

МОЗ дозволило послабити карантин у Києві
Фото: КГГА

За минулу добу в Києві зафіксовано 78 нових випадків коронавірусу. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

До лікарень госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

На сьогодні в столиці вже 5543 підтверджених випадків захворювання. Одужали за добу 32 людини. Всього коронавірус подолали 1802 мешканця столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 12. В Оболонському - 11. Та в Дніпровському і Подільському районах - по 10 випадків.

Міністерство охорони здоров'я України відмітило, що епідеміологічна ситуація з коронавірусом у столиці покращилася і дозволило Києву послабити карантин.

Кличко також додав, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години з дотриманням санітарних норм і регламентів.

Робота ж розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.

Нагадаємо, станом на вчора, 5 липня, Київ та ще вісім областей не були готові до послаблення карантину.

За минулу добу кількість нових випадків COVID-19 зменшилася до 543. При цьому, за данними МОЗ, 5 червня в країні було зроблено 6696 тестів на генетичний матеріал SARS-CoV-2 за методом полімеразної ланцюгової реакції (минулого дня - 9934). Тестів з імуноферментним аналізом, який визначає, перехворіла людина, або хворіє зараз, зроблено 4013 (минулого дня - 4023). Всього зроблено - 10 709 тестів (минулого дня - 13 957).

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