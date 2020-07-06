В Україні кількість нових випадків COVID-19 за добу зменшилася до 543
Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Чернівецька та місто Київ.
Станом на 6 липня в Україні зменшилась кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу захворіли 543 людини.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.
Загальна кількість заражених в Україні - 49 043 осіб.
Померли від вірусу 1 262 людини, зокрема за минулу добу 13. Одужали в 21 703 особи, з них 327 за вчора.
Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Чернівецька та місто Київ.
Статистика по регіонам:
Вінницька область — 1967 випадків;
Волинська область — 2752 випадки;
Дніпропетровська область — 1115 випадків;
Донецька область — 681 випадок;
Житомирська область — 1468 випадків;
Закарпатська область — 3375 випадків;
Запорізька область — 597 випадків;
Івано-Франківська область — 2700 випадків;
Кіровоградська область — 659 випадків;
м. Київ — 5602 випадки;
Київська область — 2789 випадків;
Львівська область — 6301 випадок;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1883 випадки;
Полтавська область — 324 випадки;
Рівненська область — 4190 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2101 випадок;
Харківська область — 2371 випадок;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5018 випадків;
Черкаська область — 670 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на ранок 5 липня у світі зареєстрували 175 499 заражень коронавірусом COVID-19 за добу. Всьго захворіли понад 11,5 млн осіб, одужали 6,5 млн.