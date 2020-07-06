В Киеве за неделю утонули три человека

В Киеве за неделю утонули три человека

В течение прошедшей недели пожарно-спасательными подразделениями Киевского гарнизона ГСЧС было осуществлено 207 выездов. Спасатели ликвидировали 112 пожаров и 7 аварий. На водных объектах столицы за неделю был спасен один человек и выявлено трое погибших.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве.

Как сообщается, в период с 29 июня по 5 июля столичные спасательные подразделения выезжали по вызовам 207 раз. За это время они ликвидировали 112 пожаров и 7 аварий, задействовались для помощи гражданам 10 раз, еще 21 – для помощи другим службам столицы.

Также сообщается, что в течение недели на водных объектах города Киева был спасен 1 человек и выявлено 3 погибших. Всего с начала 2020 года на водных объектах Киева спасено 6 и погибло уже 22 человека, а именно: на р. Днепр – 13 человек, на озерах – 7 человек, в других водоемах города – 8 человек.

Кроме того, согласно сообщению, в течение минувшей недели подразделения ГУ ГСЧС в Киеве осуществили 4 выезда для совместной отработки с МВД и СБУ информации о минировании объектов города. Всего в 2020 году осуществлено 78 таких выезда (за аналогичный период 2019 года – 451 выездов).

Напомним, 3 июля спасателям Киева поступило сообщение, что в озере Редькино Оболонского района на поверхности воды находится тело человека.

Вечером 2 июля, из озера Подборное в Дарницком районе спасатели  с помощью спасательной шлюпки и веревки извлекли тело мужчины на берег и передали следственно-оперативной группе.

Фото: krapka.club


Игорь Бровко, КиевВласть

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