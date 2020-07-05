В Новой Каховке произошел пожар в пятиэтажке (обновлено)

В пятиэтажном многоквартирном доме в Новой Каховке Херсонской области возник масштабный пожар.

На данный момент на месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава, информирует пресс-центр ГосЧС в области.

Отмечается, что сообщение о пожаре на крыше 5-этажного дома по ул. Букина поступило спасателям около 15:00.

Фото: zpost.me

Фото: zpost.me

"Люди из дома эвакуированы, пострадавшие не обнаружены. Пожар локализован в 16:16. Продолжается ликвидация огня", - говорится в сообщении.

Причины возгорания на данный момент неизвестны.

По данным ZPost, в одной из квартир произошла семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже. Через некоторое время пламя перекинулось на крышу и распространилось по периметру здания.

Обновление. Полиция задержала мужчину, который причастен к возникновению пожара, информирует пресс-служба ГУНП в Херсонской области.

"Сегодня в 14:45 в полицию поступило сообщение о возгорании одной из квартир на 5-м этаже и крыше жилого дома в Новой Каховке ... Полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает мужчина, который злоупотребляет спиртными напитками. Сегодня соседи услышали запах дыма из его квартиры и начали стучать в дверь.

"Когда в течение десяти минут им никто не открыл, соседи выбили двери и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и охваченную огнем квартиру. Пожар распространился и на крышу пятиэтажки, поэтому жители вызвали пожарных и полицию", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал полицейским, что употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда в квартире уже горело.

Житель дома задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Предварительно пострадавших в результате пожара нет. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Полиция открыла дело по статье 270-1 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Обновление 21:47. Спасатели сообщили, что пожар в пятиэтажном доме по ул. Букина был ликвидирован в 18:40 на площади около 2 тыс. кв.м.

Жителей пострадавшей от пожара многоэтажки планируют отселить, заявил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

"Проводится заседание штаба, который сегодня примет решение о помощи людям и срочном отселение семей, чьи квартиры пострадали от огня. Областная власть окажет всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара", - написал он в фейсбуке.

Глава ОГА также озвучил вероятные версии возникновения пожара.

"Человеческих жертв к счастью нет. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Рассматривается также версия умышленного поджога", - отметил Юрий Гусев.

Фото: facebook.com/MNSKHERSON

Фото: facebook.com/MNSKHERSON