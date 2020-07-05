В Новой Каховке горит пятиэтажка

Огонь охватил всю крышу.

В пятиэтажном многоквартирном доме в Новой Каховке Херсонской области возник масштабный пожар.

На данный момент на месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава, информирует пресс-центр ГосЧС в области.

Отмечается, что сообщение о пожаре на крыше 5-этажного дома по ул. Букина поступило спасателям около 15:00.

Фото: zpost.me

Фото: zpost.me

"Люди из дома эвакуированы, пострадавшие не обнаружены. Пожар локализован в 16:16. Продолжается ликвидация огня", - говорится в сообщении.

Причины возгорания на данный момент неизвестны.

По данным ZPost, в одной из квартир произошла семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже. Через некоторое время пламя перекинулось на крышу и распространилось по периметру здания.

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