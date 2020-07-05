Семь населенных пунктов во Львовской области может затопить из-за прорыва дамбы

В области объявлено штормовое предупреждение.

Семь населенных пунктов во Львовской области может затопить из-за прорыва дамбы
Фото: Пресс-служба ГосЧС

Во Львовской области из-за прорыва дамбы может затопить семь населенных пунктов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье во второй половине дня ожидается формирование максимального уровня воды в реке Стрвяж возле села Лука Самборского района.

При этом существует угроза прорыва дамбы и затопление отдельных приречных населенных пунктов, а именно сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.

Ранее спасатели предупредили, что во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра.

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Напомним, из-за сильных дождей в июне вышли из берегов реки Карпатского региона. В результате погибли три человека. Были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.

Кабинет министров выделил 672 млн на борьбу с последствиями паводка и еще 82 млн гривен на финансирование сил МВД, задействованных в ней.

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