В Украине за сутки 22 человека умерли от коронавирусной болезни

По состоянию на 9:00 5 июля в Украине зафиксировано в общем 48500 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1249 летальных, 21376 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 823 новых случая. Всего проведено 715 770 тестирований методом ПЦР.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1951 случай;Волынская область – 2705 случаев;Днепропетровская область – 1115 случаев;Донецкая область – 680 случаев;Житомирская область – 1461 случай;Закарпатская область – 3321 случай;Запорожская область – 597 случаев;Ивано-Франковская область – 2655 случаев;Кировоградская область – 658 случаев;Киев – 5543 случая;Киевская область – 2774 случая;Львовская область – 6197 случаев;Луганская область – 84 случая;Николаевская область – 458 случаев;Одесская область – 1865 случаев;Полтавская область – 324 случая;Ровенская область – 4108 случаев;Сумская область – 317 случаев;Тернопольская область – 2069 случаев;Харьковская область – 2348 случаев;Херсонская область – 196 случаев;Хмельницкая область – 839 случаев;Черновицкая область – 5002 случая;Черкасская область – 661 случай;Черниговская область – 572 случая.

Отмечается, что по состоянию на утро 5 июля 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 926 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 94 635 сообщений о подозрении на COVID-19.