Во дворе бывшего НКВД во Львове нашли десятки надгробных еврейских плит

Сотрудники поисково-эксгумационного центра "Доля" нашли во дворе бывшего НКВД во Львове десятки надгробных еврейских плит.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Могильными плитами был вымощен небольшой внутренний двор бывшей тюрьмы на Лонцкого. Десятки "мацев" (надгробий) обнаружились после того, как с помощью трактора был снят верхний слой асфальта и земли.

На отдельных плитах четко прочитывается имя и фамилия на иврите и польском языках, также видны даты смерти - 1910, 1938, 1939 годы. Когда они высохнут, можно будет больше узнать информации.

Директор центра исследования иудаики во Львове Мейлах Шейхет уверен, что "мацевы" привезли с Яновского кладбища, где хоронили евреев. Это кладбище начало действовать с 1855 года, а даты смерти на "мацевах" свидетельствуют, что плиты оттуда.

После того, как снимут все надгробные плиты, начнутся раскопки, чтобы проверить версию о массовых захоронениях в этом дворе.

Национальный музей "Тюрьма на Лонцкого" расположен в части помещения бывшей тюрьмы. Здесь за решеткой сидели политические заключенные по польской, австрийской, советской и немецкой властей. С сентября 1939 до конца июня 1941 года в здании размещалось управление НКВД и происходили массовые убийства заключенными. С 1941 до 1944 лет это помещение использовало гестапо как следственную тюрьму. С 1944 года здесь были НКВД, затем КГБ и МВД .

Напомним, что в 2014 году в Коломые во время ремонта водопровода под гаражами горсовета нашли большое количество надгробных плит с еврейского кладбища. Во время Второй мировой войны немцы использовали надгробия, чтобы не проседал грунт в подъезде к воинской части, а советские власти после войны положили поверх них асфальт.