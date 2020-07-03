В Киевском зоопарке посетители перекормили бегемотиху

В Киевском зоопарке посетители перекормили бегемотиху: бедняга чуть не умерла

Лили благосклонно принимала все, что ей просовывали за ограду: печенье, хот-доги, чипсы, булочки, пирожки, конфеты и даже мороженое. Аппетит у "девушки", очевидно, был неплохой, и она с удовольствием уплетала все это, пока в один не прекрасный день не слегла.

У бегемотихи возникли боли в желудке, и она совсем перестала есть. Работникам зоопарка пришлось даже оградить ее вольер мелкой сеткой, чтобы у посетителей не было возможности бросить ей что-то из еды. Кроме того, рядом с вольером установили камеру наблюдения, чтобы следить за "кормильцами" животных.

В Киевском зоопарке посетители перекормили бегемотиху

Работники зоопарка также разместили всюду объявления с просьбами к посетителям не кормить животных. Ведь для каждого обитателя зоопарка разработан рацион, в котором учтены возрастные, физиологические, а также видовые потребности животного. И любое отклонение от этого рациона, а уж тем более закармливание разными вкусными вредностями, наносят вред здоровью обитателей зверинца.

"Брошенные в вольер пирожок, чипсы, хлеб, печенье, мороженое, конфета или хот-дог с сосисками могут навредить животному, привести к его болезни и даже смерти", — предупреждают работники Киевзоо.

При этом в зоопарке предусмотрена контактная площадка "Детский зоопарк", на которой содержатся домашние животные, а также озеро с карпами в японском саду. Их-то как раз можно кормить. Но и для них можно лишь покупать корма, изготовленные в самом зоопарке, которые составлены с учетом здорового рациона.

Напомним, Киевский зоопарк открылся в конце мая после первого этапа реконструкции. При этом в зоопарке предусмотрено соблюдение необходимых условий карантина.


Марченко Любов, Тудей

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