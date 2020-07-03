В Киеве похитили акционера Севастопольского судоремонтного завода “Южный” - СМИ
В Киеве неизвестные похитили акционера ООО "Севастопольский судоремонтный завод "Южный", имущество которого находится на территории временно оккупированного Крыма. Предположительно, мужчину в центре Киева похитили представители роSSийских спецслужб.
Об этом
Согласно сообщению, речь идет о жителе Киевской области Сергее Ткаченко 1962 года рождения, которому, по информации из открытых источников, принадлежит почти 22% акций ООО "Севастопольский судоремонтный завод "Южный".
По информации, предоставленной правоохранителями, мужчина зашел в салон красоты в столице. Сразу за ним зашли двое неустановленных мужчин. Подойдя к Ткаченко, они сообщили ему, что он находится в "федеральном розыске". После чего вывели его на улицу и посадив в машину – поехали с ним в неизвестном направлении.
Известно, что мужчина был объявлен в розыск роSSийской полицией. Также в РоSSии ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, известно, что месяц назад Ткаченко обратился с заявлением в Офис Генерального прокурора о завладении его имуществом в оккупированном Крыму посторонними лицами, а также о незаконном привлечении его к уголовной ответственности в РФ.
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Фото: Pixabay