В Киеве за сутки подтверждено более 100 случаев заболевания COVID-19 (видео)

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Один человек умер.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“К сожалению, в столице в последние дни – все больше случаев заболевания коронавирусом. Количество жителей Киева , у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Среди них – 5 медиков. Один человек умер. На сегодня в столице уже 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сообщается, что среди заболевших:

57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и три девочки – от 5 до 13 лет;40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет и пятеро мальчиков – от двух лет до 15.

В медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Также сообщается, что за минувшие сутки в столице выздоровел 91 человек. Всего коронавирус преодолели 1733 жителя Киева .

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 23. В Дарницком – 18. В Соломенском и Деснянском районах – по 13 случаев”, – отметил Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 3 июля в Украине зафиксировано 46763 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 1212 летальных, 20558 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 876 новых случаев. Всего проведено 690 953 тестирование методом ПЦР.

Ранее KV сообщала, что в Киеве два сервисных центра Министерства внутренних дел по улице Павла Усенко, 8 и один сервисный центр на Столичном шоссе, 104 закрылись из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников.