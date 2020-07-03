За последние сутки в Украине от COVID-19 скончались 27 человек

По состоянию на 9:00 3 июля в Украине зафиксировано 46763 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 1212 летальных, 20558 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 876 новых случаев. Всего проведено 690 953 тестирование методом ПЦР.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1915 случаев;Волынская область – 2571 случай;Днепропетровская область – 1103 случая;Донецкая область – 599 случаев;Житомирская область – 1435 случаев;Закарпатская область – 3126 случаев;Запорожская область – 579 случаев;Ивано-Франковская область – 2544 случая;Кировоградская область – 653 случая;Киев – 5347 случаев;Киевская область – 2702 случая;Львовская область – 5883 случая;Луганская область – 84 случая;Николаевская область – 450 случаев;Одесская область – 1792 случая;Полтавская область – 322 случая;Ровенская область – 3950 случаев;Сумская область – 304 случая;Тернопольская область – 1990 случаев;Харьковская область – 2255 случаев;Херсонская область – 195 случаев;Хмельницкая область – 822 случая;Черновицкая область – 4935 случаев;Черкасская область – 653 случая;Черниговская область – 554 случая.

Сообщается также, что по состоянию на утро 3 июля 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 1249 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 92421 сообщения о подозрении на COVID-19.

Отметим, что по состоянию на утро вчерашнего дня было зафиксировано 1185 летальных случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за сутки в Украине от коронавируса умерли 27 человек.

Напомним, в Киеве два сервисных центра Министерства внутренних дел по улице Павла Усенко, 8 и один сервисный центр на Столичном шоссе, 104 закрылись из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников.