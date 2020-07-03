На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)

В ночь на 3 июля на Подоле в Киеве произошел прорыв на теплосети. Из прорыва вырвался фонтан воды, который достигал уровня 6 этажа.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев Оперативный” в соцсети Facebook.

Как сообщается, авария на теплосети произошла на улице Введенской в Подольском районе столицы. Мощный фонтан воды достигал уровня 6 этажа.

По информации издания “Украинская правда”, авария произошла около 23:00. Напор воды остановили примерно через 30 минут.

Отмечается, что вода, вытекавшая из прорыва, была не горячей.

Напомним, на днях на парковке возле супермаркета на бульваре Дружбы народов в Киеве также произошел прорыв подземных коммуникаций и из-под земли вырос фонтан высотой в несколько метров.

Ранее KV сообщала, что 24 июня произошел прорыв на тепломагистрали, проходящей по мосту Патона. После обнаружения нескольких повреждений магистральной теплосети диаметром 600 мм КП “Киевтеплоэнерго” локализовало места утечки. Были начаты ремонтные верхолазные работы с применением электросварочного оборудования.

Фото: “Украинская правда”.