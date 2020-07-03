На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)
В ночь на 3 июля на Подоле в Киеве произошел прорыв на теплосети. Из прорыва вырвался фонтан воды, который достигал уровня 6 этажа.
Об этом
Как сообщается, авария на теплосети произошла на улице Введенской в Подольском районе столицы. Мощный фонтан воды достигал уровня 6 этажа.
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Отмечается, что вода, вытекавшая из прорыва, была не горячей.
Напомним, на днях на парковке возле супермаркета на бульваре Дружбы народов в Киеве также произошел прорыв подземных коммуникаций и из-под земли вырос фонтан высотой в несколько метров.
Ранее
Фото: “Украинская правда”.