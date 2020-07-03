На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)

На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)

В ночь на 3 июля на Подоле в Киеве произошел прорыв на теплосети. Из прорыва вырвался фонтан воды, который достигал уровня 6 этажа.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев Оперативный” в соцсети Facebook.

Как сообщается, авария на теплосети произошла на улице Введенской в Подольском районе столицы. Мощный фонтан воды достигал уровня 6 этажа.

По информации издания “Украинская правда”, авария произошла около 23:00. Напор воды остановили примерно через 30 минут. 

Отмечается, что вода, вытекавшая из прорыва, была не горячей.

Напомним, на днях на парковке возле супермаркета на бульваре Дружбы народов в Киеве также произошел прорыв подземных коммуникаций и из-под земли вырос фонтан высотой в несколько метров.

Ранее KV сообщала, что 24 июня произошел прорыв на тепломагистрали, проходящей по мосту Патона. После обнаружения нескольких повреждений магистральной теплосети диаметром 600 мм КП “Киевтеплоэнерго” локализовало места утечки. Были начаты ремонтные верхолазные работы с применением электросварочного оборудования.

Фото: “Украинская правда”.


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На киевском рынке "Троещина" нашли коронавирусНа киевском рынке "Троещина" нашли коронавирус
От коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центраОт коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центра
В Ивано-Франковске произошла стрельба, ранен мужчинаВ Ивано-Франковске произошла стрельба, ранен мужчина
Глава Минздрава: коронавирусом болеют в среднем три неделиГлава Минздрава: коронавирусом болеют в среднем три недели
За сутки в Киеве умерли трое больных коронавирусомЗа сутки в Киеве умерли трое больных коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове во время ликвидации аварии погиб сотрудник теплосетейВ Харькове во время ликвидации аварии погиб сотрудник теплосетей
На внешнее оценивание по физике пришли 22 тыс. абитуриентов, двоих не пустили из-за болезниНа внешнее оценивание по физике пришли 22 тыс. абитуриентов, двоих не пустили из-за болезни
В Киеве закрыли три сервисных центра МВД из-за коронавируса у сотрудниковВ Киеве закрыли три сервисных центра МВД из-за коронавируса у сотрудников
В Одесской области мужчина забил до смерти соседа костылями из-за 115 гривен долгаВ Одесской области мужчина забил до смерти соседа костылями из-за 115 гривен долга
На столичном бульваре Дружбы народов из-под земли забил высокий фонтан (видео)На столичном бульваре Дружбы народов из-под земли забил высокий фонтан (видео)
Из-за паводков в Ивано-Франковской области погибли три человека, разрушено 94 мостаИз-за паводков в Ивано-Франковской области погибли три человека, разрушено 94 моста
К сдаче ВНО из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ не допустили 30 детейК сдаче ВНО из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ не допустили 30 детей
Центр общественного здоровья: из-за карантина украинцы в этом сезоне меньше болели гриппомЦентр общественного здоровья: из-за карантина украинцы в этом сезоне меньше болели гриппом
В Ивано-Франковской области из-за затопления эвакуируют жилые дома и больницу с зараженными коронавирусомВ Ивано-Франковской области из-за затопления эвакуируют жилые дома и больницу с зараженными коронавирусом
Черновцам грозит затопление из-за паводка на ПрутеЧерновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте
Последние новости
Подгружаем последние новости