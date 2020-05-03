В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация отдельных очагов тления
По состоянию на 11:00 3 мая в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров. В настоящее время бойцы ГСЧС производят пролитие отдельных очагов тления древесины и торфяников.
Об этом
“В зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС и работники лесных пожарных станций ГСП “Северная Пуща” продолжают пролития отдельных очагов тления древесины и торфяников”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены 174 человека личного состава и 44 единицы техники. Скорость ветра составляет 11 км/час.
Контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены.
28 апреля
В середине апреля Кабинет министров принял решение выделить дополнительные средства на ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне, а также на другие мероприятия, связанные с чрезвычайными ситуациями. Деньги – более 150 млн гривен – будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.
Ранее
Фото: ГСЧС