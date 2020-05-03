В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация отдельных очагов тления

По состоянию на 11:00 3 мая в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров. В настоящее время бойцы ГСЧС производят пролитие отдельных очагов тления древесины и торфяников.

Об этом KV стало известно из сообщения Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

“В зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС и работники лесных пожарных станций ГСП “Северная Пуща” продолжают пролития отдельных очагов тления древесины и торфяников”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 174 человека личного состава и 44 единицы техники. Скорость ветра составляет 11 км/час.

Контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены.

28 апреля KV сообщала, что спасатели локализовали последние два очага пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения полностью локализован. Радиационный фон по Киеву , Киевской области и в Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений. В то же время в Житомирской области продолжается тушение трех локализованных очагов пожаров в Овручском районе и четырех локализованных очагов пожаров в Олевском районе.

В середине апреля Кабинет министров принял решение выделить дополнительные средства на ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне, а также на другие мероприятия, связанные с чрезвычайными ситуациями. Деньги – более 150 млн гривен – будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Ранее KV сообщала, что полиция Киевской области задержала двух поджигателей травы в пойме реки Ирпень – это 28- и 29-летние жители одноименного города. Проверяется их причастность и к другим поджогам на территории Киевской и Житомирской областей.

Фото: ГСЧС