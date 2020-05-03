В Украине за сутки подтвердили 502 случая COVID-19, таким образом количество больных увеличилось до 11 913. Болезнь подтверждена в 829 детей и 2325 медиков. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработника.

Статистика по регионам: