В Украине за сутки подтвердили 502 случая COVID-19

Умерли девять пациентов, выздоровели - 49.

В Украине за сутки подтвердили 502 случая COVID-19
Фото: facebook/Тернопільська обласна державна адміністрація

В Украине за сутки подтвердили 502 случая COVID-19, таким образом количество больных увеличилось до 11 913. Болезнь подтверждена в 829 детей и 2325 медиков. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработника.

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл. - 435 (146 выздоровели)
  • Волынская обл. - 324 (64 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 448 (64 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 423 (23 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 508 (53 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 275 (79 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 965 (86 выздоровели)
  • г. Киев - 1511 (80 выздоровели)
  • Киевская обл. - 784 (82 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 397 (121 выздоровел)
  • Львовская обл. - 473 (95 выздоровели)
  • Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 149 (6 выздоровели)
  • Одесская обл. - 409 (17 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 222 (23 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 726 (78 выздоровели)
  • Сумская обл. - 110 (62 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 868 (127 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 348 (36 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 136 (52 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 115 (27 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 308 (63 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1818 (138 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 54 (6 выздоровели).

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