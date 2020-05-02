В Харькове избили журналиста после вызова полиции из-за нарушения карантина

В полиции открыли уголовное дело по двум статьям.

В Харькове избили журналиста после вызова полиции из-за нарушения карантина
Архивное фото
Фото: https://khersonline.net

В Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, Кныш решил снять на видео нарушения условий карантина на парковке возле станции метро "Научная".

В полиции уточнили, что 1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие.

На место происшествия выехали следователи, которые опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории правоохранителиобнаружили рюкзак с вещами потерпевшего.

Журналиста госпитализировали с ушибами тела и лица.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, в Черновцах "больной" COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов.

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