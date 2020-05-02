В Киевском зоопарке установили новую бронзовую статую зубра (видео)

Фигуры Зубра и Львов, которые являются визитками столичного зоопарка, получили новую жизнь. Точные копии скульптур отлили из бронзы, и вскоре их смогут увидеть посетители.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"Друзья! Бронзового Зубра уже установили на его новое место на территории новой входной группы в киевский зоопарк. Вскоре, к концу мая, прибудут и Львы. Легендарные визитки зоопарка – фигуры Зубра и Львов – получили новую жизнь”, – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что сначала фигуры зверей у входа в Киевский зоопарк были сделаны из бетона, затем их покрыли медью. По первоначальному замыслу автора, фигуры хотели отлить из бронзы, но тогда решили сэкономить. В результате между листами меди образовались микротрещины, которые со временем увеличивались. В них попадала вода и это с годами существенно повредило фигуры зверей.

“Новые скульптуры – полностью из бронзы. Поэтому, можно сказать, что мы реализовали первоначальный замысел автора известных зверей – скульптора Юрия Рубана”, – отметил мэр Киева .

Он уточнил, что художественный совет рекомендовал для статуй цвет “зеленая патина”, который со временем трансформируется в яркий зелено-голубой.

Ранее KV сообщала, что с основания статуи львов, установленной у входа в Киевский зоопарк, неизвестные спилили фрагменты медного покрытия. Из-за этого бетонная основа статуи, которую защищал металл, оголилась.

Позже в Киевском зоопарке заявили, что установленные у центрального входа Киевского зоопарка статуи бизона и львов были повреждены еще в октябре 2018 года. Охрана зоопарка отследила вандала и изъяла часть украденных им материалов и инструменты.

Фото: пресс-служба КГГА