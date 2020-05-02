В Тернополе врачи экстренной помощи протестовали из-за отсутствия доплат к зарплате

Горсовет сообщил о выплате премии в 10 тыс. грн, но протестующие ее не получали.

Сотрудники Центра экстренной медицинской помощи в Тернополе 1 мая протестовали из-за отсутствия доплат к зарплате. Об этом сообщает "Суспільне".

"Сотрудники шести бригад Тернопольской 2-й подстанции экстренной медицинской помощи, которые сегодня дежурят, организовали минуту протеста. Врачи, фельдшеры и водители вышли на улицу и включили сирены на машинах", - говорится в материале.

Участники акции требовали, чтобы им повысили зарплату в три раза, поскольку они работают с потенциально инфицированными коронавирусом пациентами и подвергают себя и свои семьи опасности.

"Когда шла речь о борьбе с коронавирусом, говорили о прибавке 300 процентов к зарплате всем работникам скорой, но мы получили зарплату, получили платежки и зарплата предыдущая", - сказала участница протеста, врач медицины неотложных состояний Оксана Оберлейтнер.

Фельдшер выездной бригады показала распечатку о зарплате, согласно которой за март она получила 6588 гривен. Водитель скорой рассказал, что его зарплата, учитывая более чем 10-летний стаж, составляет 5500 гривен.

Тем временем в Тернопольском горсовете сообщили о выплате 10 тыс. гривен премии 303 медицинским работникам города. Речь идет о сотрудниках коммунальной больницы скорой помощи, городской больницы №2 и 3, детской больницы и Центра первичной медико-санитарной помощи.

В горсовете отметили, что поскольку Центр экстренной помощи является областной структурой, то премии им должен начислять областной совет.

Начальник областного управления здравоохранения Владимир Богайчук сообщил, что в марте облсовет выделил средства на доплату медработникам, которые контактировали с больными коронавирусом. Среди сотрудников скорой помощи, это были две бригады.

"Средства получили люди, которые имели контакты с больными. Мы начали работать в марте, когда работали только две бригады экстренной медицинской помощи. Это центральные две бригады, которые были сформированы на уровне области. Далее, уже другие начали участвовать, этот будет уже вопрос доплаты за апрель", - отреагировал Богайчук.

Напомним, 24 апреля Кабмин согласовал тройные зарплаты медикам, которые лечат больных COVID-19.

По состоянию на утро 2 мая в Тернопольской области зарегистрировано 823 случая коронавируса.