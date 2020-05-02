Около ТЦ “Дарница” в Киеве нашли тело мужчины после падения с высоты

Около ТЦ &ldquo;Дарница&rdquo; в Киеве нашли тело мужчины после падения с высоты

В ночь на сегодня, 2 мая, в полицию Киева поступил вызов с проспекта Соборности, 4, о падении с высоты. Прибывшие на место происшествия правоохранители и медики обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Предварительно, он выпал с 5 этажа ТЦ “Дарница”.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев оперативный” в соцсети Фейсбук.

“На линию 102 поступил вызов с проспекта Соборности, 4, о падении с высоты. По прибытию правоохранители и врачи действительно увидели мужчину, который был уже без признаков жизни. Предварительно, выпал (или помогли) с 5 этажа ТЦ “Дарница”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что погибшему было 23 года. При этом один из охранников ТЦ сообщил, что погибший был его коллегой, но начальник охраны эту информацию опроверг и сказал, что такой охранник здесь никогда не работал.

По словам свидетелей, мужчина выпал сам, но сразу после падения кто-то выключил свет, который горел в окне до происшествия.

Ранее KV сообщала, что в Борисполе Киевской области в один день из окон выпали два малолетних ребенка. В одном случае выпал 3-летний мальчик из окна второго этажа – у него черепно-мозговая травма. В другом случае также из окна второго этажа выпал 4-летний малыш – его состояние тяжелое, он находится в реанимации. 

Фото: “Киев оперативный”


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в КитайГлавврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай
От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)
Двоих подозреваемых в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе на Киевщине отпустили под залог (видео)Двоих подозреваемых в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе на Киевщине отпустили под залог (видео)
В Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ногиВ Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ноги
Коронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭСКоронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭС
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Киеве коронавирус выявили у 52 человекЗа сутки в Киеве коронавирус выявили у 52 человек
В Киеве в двух общежитиях обнаружили очаги заболевания коронавирусомВ Киеве в двух общежитиях обнаружили очаги заболевания коронавирусом
В Киеве полиция зафиксировала работу ресторана во время карантинаВ Киеве полиция зафиксировала работу ресторана во время карантина
В Киеве фирма вывозила опасные медицинские отходы из больниц на стихийные свалки (фото)В Киеве фирма вывозила опасные медицинские отходы из больниц на стихийные свалки (фото)
В Киеве два дома признаны очагом коронавирусной инфекции (документ)В Киеве два дома признаны очагом коронавирусной инфекции (документ)
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцевВ отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
Старт сезона фонтанов в Киеве перенесли из-за карантинаСтарт сезона фонтанов в Киеве перенесли из-за карантина
В Киеве подтвердили еще 43 случая заражения коронавирусомВ Киеве подтвердили еще 43 случая заражения коронавирусом
Пожарные локализовали два последних очага пожара в Чернобыльской зонеПожарные локализовали два последних очага пожара в Чернобыльской зоне
За последние сутки в Киеве подтверждено 32 новых случаев заболевания COVID-19За последние сутки в Киеве подтверждено 32 новых случаев заболевания COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости