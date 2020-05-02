Около ТЦ “Дарница” в Киеве нашли тело мужчины после падения с высоты
В ночь на сегодня, 2 мая, в полицию Киева поступил вызов с проспекта Соборности, 4, о падении с высоты. Прибывшие на место происшествия правоохранители и медики обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Предварительно, он выпал с 5 этажа ТЦ “Дарница”.
Об этом
“На линию 102 поступил вызов с проспекта Соборности, 4, о падении с высоты. По прибытию правоохранители и врачи действительно увидели мужчину, который был уже без признаков жизни. Предварительно, выпал (или помогли) с 5 этажа ТЦ “Дарница”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что погибшему было 23 года. При этом один из охранников ТЦ сообщил, что погибший был его коллегой, но начальник охраны эту информацию опроверг и сказал, что такой охранник здесь никогда не работал.
По словам свидетелей, мужчина выпал сам, но сразу после падения кто-то выключил свет, который горел в окне до происшествия.
Ранее
Фото: “Киев оперативный”