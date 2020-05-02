Около ТЦ “Дарница” в Киеве нашли тело мужчины после падения с высоты

В ночь на сегодня, 2 мая, в полицию Киева поступил вызов с проспекта Соборности, 4, о падении с высоты. Прибывшие на место происшествия правоохранители и медики обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Предварительно, он выпал с 5 этажа ТЦ “Дарница”.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев оперативный” в соцсети Фейсбук.

“На линию 102 поступил вызов с проспекта Соборности, 4, о падении с высоты. По прибытию правоохранители и врачи действительно увидели мужчину, который был уже без признаков жизни. Предварительно, выпал (или помогли) с 5 этажа ТЦ “Дарница”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что погибшему было 23 года. При этом один из охранников ТЦ сообщил, что погибший был его коллегой, но начальник охраны эту информацию опроверг и сказал, что такой охранник здесь никогда не работал.

По словам свидетелей, мужчина выпал сам, но сразу после падения кто-то выключил свет, который горел в окне до происшествия.

Ранее KV сообщала, что в Борисполе Киевской области в один день из окон выпали два малолетних ребенка. В одном случае выпал 3-летний мальчик из окна второго этажа – у него черепно-мозговая травма. В другом случае также из окна второго этажа выпал 4-летний малыш – его состояние тяжелое, он находится в реанимации.

Фото: “Киев оперативный”