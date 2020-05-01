За сутки в Киеве коронавирус выявили у 52 человек

За сутки 30 апреля у 52 человек в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. 11 из них – медики. На сегодня в столице уже 1 453 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице мэра Киева Виталия Кличко в соцсети Фейсбук.

В частности, 30 апреля заболевание коронавирусом выявили у 33 женщин в возрасте от 20 до 88 лет и двух девочек 4 и 7 лет, а также 14 мужчин от 20 до 60 лет и трех мальчиков от 7 до 16 лет.

Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.

Также Кличко сообщил, что в Киеве обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития. В одном, на ул. Бажова, обнаружили одного больного и 60 человек, с которыми он контактировал, во втором, на ул. Бойчука, 5 больных и все жители общежития являются контактными лицами.

Мэр Киева подчеркнул, что в зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия, больных госпитализировали в больницу, а контактные лица находятся на самоизоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 455 случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине подтвержден 10 861 случай COVID-19. Всего в Украине исследовано 118 545 образцов методом ПЦР.

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