Из-за коронавируса по всей Германии отменили шабаши ведьм

Как пишет портал Domradio, в некоторых городах власти даже высказались об усилении мер охраны правопорядка, чтобы отлавливать безответственных граждан, все же пожелавших устроить развлечения на улице. Обычно, первые выходные мая для многих немцев проходили в атмосфере праздника и увеселения, но 2020 год внес коррективы в очень старые привычки. Не будет ни шабашей, ни разжигания гигантских костров, ни прочих мероприятий.

Правда, в некоторых районах страны было разрешено устанавливать Майские деревья, но только при соблюдении всех мер предосторожности — поддерживая социальное дистанцирование и не забыв надеть маску на лицо. Это очень старая традиция, также как и Вальпургиева ночь, уходящая корнями во времена древних римлян, хотя и видоизмененная до наших дней. Кража Майского дерева — отдельное развлечение в последние числа апреля.

Не повезло не только язычникам, но и политическим активистам. Впервые с 1949 года Немецкая конфедерация профсоюзов (DGB) не сможет провести свои ежегодные демонстрации и митинги в честь Дня труда. Первомай более полувека был едва ли не самой главной датой для крайне левых движений Германии, но, как отмечают представители DGB — «во время эпидемии COVID0?19 солидарность означает: держись на расстоянии».



