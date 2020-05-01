Мукачево с понедельника открывает торговые центры и парки

Городские власти приняли решение ослабить карантинные ограничения.

Мукачево с понедельника открывает торговые центры и парки
Фото: zakarpattya.net.ua

Мукачевский городской совет принял решение ослабить карантинные ограничения в городе и открыть торговые центры, а также разрешить гражданам посещать парки с понедельника, 4 мая.

Об этом сообщается на странице Мукачевского горсовета в фейсбуке.

"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ТЦ будут работать при условии:

- использования посетителями средств защиты -респираторив или защитных масок;

- обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;

- проведения дезинфекции всех помещений каждые два часа;

- нахождения в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;

- соблюдении дистанции между посетителями не менее 1,5 метров

- наличия дезинфекторов на входе.

Напомним, исполнительный комитет городского совета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая. В частности, в городе разрешили работу салонам красоты и летним площадкам ресторанов.

Действия городских сластей осудил глава Минздрава Максим Степанов, который прибыл в Черкассы с визитом. Он сообщил, что в Украине будут смягчаться карантинные меры только с 11 мая. А Нацполиция открыла уголовное производство в отношении властей Черкасс из-за досрочного досрочно ослабления карантиа.

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