Смертность от COVID-19 в Украине составляет 2,5%, в 7 областях показатель выше, - ЦОЗ

В стране зафиксирован 261 связанный с коронавирусом летальный случай.

Смертность от COVID-19 в Украине составляет 2,5%, в 7 областях показатель выше, - ЦОЗ
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрировано 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность - 2,5%.

Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья.

Показатель смертности от коронавирусной болезни, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в семи областях:

  • Ивано-Франковская (5,8%);
  • Кировоградская (4,6%);
  • Львовская (3,3%);
  • Сумская (3,9%);
  • Хмельницкая (6,1%);
  • Черниговская (8,0%);
  • Полтавская (3,0%).

В поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).

70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.

У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.

90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. У 9 человек из числа умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.

Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.

Сообщается, что все умершие пациенты имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации до смерти - 7 дней.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Напомним, 30 апреля количество заразившихся коронавирусом в Украине превысило 10 тысяч человек. Общее количество умерших составило 261, выздоровевших - 1238.



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