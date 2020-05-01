Двоих подозреваемых в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе на Киевщине отпустили под залог (видео)

Дело об убийстве в Переяславе Киевской области было переквалифицировано в убийство по неосторожности. Под стражей остался один из четырех подозреваемых – Иван Приходько. Двое других совершеннолетних подозреваемых вышли на свободу в конце февраля, во время борьбы с коронавирусом.

Об этом KV стало известно из сюжета телеканала “Украина”.

“Когда в стране началась борьба с коронавирусом, двоих подозреваемых в громком деле о смерти пятилетнего Кирилла тихонько отпустили”, – сказано в сюжете.

Уточняется, что домой вернулись экс-патрульный Владимир Петровец и работник теплосетей Дмитрий. Они вышли под залог 273 тыс. гривен.

Четвертый подозреваемый, несовершеннолетний Станислав, сын Владимира Петровца, находился сначала под домашним арестом, а через полгода был передан на поруки матери, с разрешением свободно передвигаться по стране.

Отмечается, что вышедшие под залог обвиняются только в хулиганстве и незаконном хранении оружия. Обвинение в убийстве по неосторожности осталось только у Ивана Приходько. По мнению его адвоката, Приходько был выбран наугад.

Отец Дмитрия считает, что все дело является политическим заказом, чтобы уволить министра МВД Арсена Авакова. Изъятое у сына оружие он называет запчастями к своему охотничьему оружию, а гранатомет, найденный при обыске, якобы подбросили.

Владимир Петровец заявляет, что в день, когда смертельно ранили Кирилла Тлявова, он не стрелял.

Напомним, 3 июня в больнице Киева умер 5-летний мальчик, которого ранили в голову патрульные полицейские в Переяслав-Хмельницком Киевской области 31 мая. В момент трагедии правоохранители не были на службе и пребывали в состоянии алкогольного опьянения. После смерти мальчика Киевская областная прокуратура изменила подозрение с переквалификацией преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Вскоре в деле появились третий и четвертый подозреваемые.

Адвокат семьи 5-летнего Кирилла Тлявова, который погиб предположительно от пули полицейских в Переяслав-Хмельницком в начале лета, считает, что дело разваливают намеренно еще с первого дня.

5 ноября 2019 года руководитель Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил , что 5-летний Кирилл Тлявов был убит в результате рикошета пули от камня.

"Пуля пролетела 50 метров и попала в камень, при этом срикошетила и еще пролетела 30 метров и попала в голову мальчика", – сказал Труба, и уточнил, что смертельную пулю выпустил инспектор полиции, которому сообщено подозрение в убийстве по неосторожности.