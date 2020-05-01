В Боярке на Киевщине девушка залезла на фонтан и разрушила его (видео)

На одной из улиц в Боярке Киевской области девушка с ребенком на плечах залезла на фонтан и сломала его. Коммунальному предприятию, на балансе у которого стоит фонтан, таким образом был нанесен существенный ущерб.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“На одной из центральных улиц Боярки неизвестное лицо ради развлечения вызывающе вылезло на сооружение фонтана, украшение города. В результате чего верхняя часть фонтана отломилась, упала на землю, повредив бассейн, который не подлежит реконструкции”, – сказано в сообщении.

О повреждении фонтана в полицию сообщил работник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, рядом с которым расположен фонтан.

Полицейские обнаружили в ходе мониторинга Интернета соответствующее видео с хулиганскими действиями неизвестного лица, и установили, что правонарушителем оказалась 20-летняя местная жительница. Она пояснила, что хотела сфотографироваться на верхушке фонтана с сестрой на плечах.

Поврежденное имущество принадлежит местному КП, которому причинен материальный ущерб на общую сумму более 37 тыс. гривен.

По факту хулиганских действий следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве из-за карантина перенесен срок начала работы фонтанов. Фонтаны в столице заработают после окончания карантина.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области