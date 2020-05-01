В Киеве в двух общежитиях обнаружили очаги заболевания коронавирусом

В Киеве за прошлые сутки коронавирус подтвердили еще у 52 человек, в том числе 11 медиков.

Общее количество заболевших составило 1453, умерших - 25, выздоровевших - 80. об этом сообщили на Telegram-канале КГГА.

За сутки заболели 33 женщины от 20 до 88 лет, 14 мужчин от 20 до 60, две девочки 4-7 лет и три мальчика 7-16 лет. Выздоровели еще пять человек.

Фото: КГГА

В двух общежитиях обнаружили очаги заболевания, их закрыли на карантин.

Один - на ул. Божкова, где обнаружили одного больного и 60 его контактных лиц. Второй - на ул. Бойчука, где заболели пять человек, а контактные лица - все жители общежития.

Здания дезинфицируются, больные госпитализированы.