Харьковчанку, которая убила дочь и ходила по городу с ее головой, арестовали без права залога

38-летняя женщина на учете не состояла.

Харьковчанку, которая убила дочь и ходила по городу с ее головой, арестовали без права залога
Фото: скрин видео

Ленинской районный суд Харькова взял под стражу на два месяца женщину, которая предположительно убила собственную 13-летнюю дочь и ходила по городу с ее головой.

Об этом сообщает Суспильне.

В начале заседания женщину удалили из зала суда, потому что она кричала на судью. В частности она сказала: "Вы не судья! Бог мой судья". В целом она часто вспоминала бога.

Когда судья назвал женщину по имени, она сказала, что это не ее имя. Также она заявила, что ее дочь зовут не так, как все говорят.

В итоге суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил подозреваемую под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Журналистка Анна Юрченко сообщила, что женщину зовут Татьяна Пьянова. Более 20 раз ударила дочь ножом.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Сообщается, что около 6:00 30 апреля на улице Полтавский Шлях в Харькове задержали обнаженную женщину с ножом и головой 13-летнего ребенка в пакете. В полицию Дергачевского района поступило сообщение от жителя поселка Подворки, который сообщил, что нашел в доме обезглавленное тело племянницы, ее матери дома не было.

Следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. 38-летняя мать ребенка была задержана.

По данным правоохранителей, задержанная за убийство ребенка в Харькове не находилась на учете.

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