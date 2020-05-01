В Киеве фирма вывозила опасные медицинские отходы из больниц на стихийные свалки (фото)

В Киеве фирма вывозила опасные медицинские отходы из больниц на стихийные свалки (фото)

Столичные правоохранители разоблачили коммерческую компанию на незаконной утилизации медицинских отходов. Следствие выяснило, что вместо специальной утилизации опасных отходов компания вывозила их на стихийные свалки и полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

Как сообщается, нарушения были выявлены в деятельности компании, специализирующейся на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических.

По данным следствия, вместо утилизации медицинских отходов в специально отведенных для этого местах, компания вывозила шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Отмечается, что компания обслуживала медицинские учреждения Киева, среди которых могут быть и опорные больницы, принимающие больных COVID-19.

Сообщается, что правоохранителями задокументированы факты вывоза медицинских отходов на свалки. Также во время выброса медицинских отходов на одном из полигонов твердых бытовых отходов в Киевской области был разоблачен водитель грузового автомобиля, привлеченного должностными лицами предприятия.

В рамках уголовного производства, начатого по этому факту, проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты документы, средства связи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование осуществляется по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, столичную власть попросили обеспечить сбор у киевлян использованных масок и перчаток. Просьба связана с тем, что данные опасные медицинские отходы должны утилизироваться в соответствии с санитарными и экологическими нормами. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева.

В Киеве фирма вывозила опасные медицинские отходы из больниц на стихийные свалки (фото)
В Киеве фирма вывозила опасные медицинские отходы из больниц на стихийные свалки (фото)
В Киеве фирма вывозила опасные медицинские отходы из больниц на стихийные свалки (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

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