Персонал столичной больницы №8 вышел на протест из-за невыплаты обещанных надбавок (фото, видео)

Медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 вышли на протест. Медики возмущены тем, что им не выплатили обещанные надбавки за работу с инфицированными коронавирусом.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Життя Мінського масиву – Оболонський район” в соцсети Facebook.

Как сообщается, медицинский персонал больницы вышел на протест и отказывается работать за 3-5 тысяч гривен в условиях пандемии коронавируса.

Отмечается, что два сотрудника этой больницы уже заболели коронавирусной болезнью и потенциально могли инфицировать еще более 40 своих коллег.

Согласно сообщению, с середины марта эта больница приняла около 150 пациентов зараженных коронавирусом. При этом в перечень больниц, которые работают с такими пациентами она не попала и доплаты медперсонал за работу с больными COVID-19 не получал.

Как сообщает телеканал “112” на протест вышли около 100 медиков больницы. Люди возмущены тем, что им не выплатили ни обещанной муниципальной надбавки от Киевской горгосадминистрации (КГГА) ни надбавки обещанной за работу с больными COVID-19.

Отметим, согласно информации Медицинского портала КГГА, Киевская городская клиническая больница №8 – многопрофильная клиническая больница, которая обеспечивает предоставление высококвалифицированной специализированной стационарной помощи взрослому населению Киева . Больница была открыта в 1989 году. На сегодня больница является самой мощной в Киеве . Мощность больницы 870 коек. Больница обеспечивает плановую и ургентную госпитализации больных.

Напомним, 28 апреля профсоюзный комитет киевской психиатрической больницы им. Павлова подготовил и отправил в Кабмин, Министерство здравоохранения и Верховную Раду петицию с требованиями о сохранении медицины. Ранее, 27 апреля, на протест вышли медики киевской психиатрической больницы им. Павлова – крупнейшей профильной больницы не только в Украине, но и в Европе. Здесь в 30 корпусах лечатся более тысячи пациентов. А самой больницы – более 200 лет.

Ранее KV сообщала, что власти Киева решили доплачивать врачам инфекционных отделений, которые спасают киевлян от коронавируса, от 5 до 10 тыс. гривен. Планировалось, что первые выплаты медики столицы получат за апрель. На доплаты столичным медикам городские власти выделили почти 894 млн гривен.

21 апреля мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции заявил, что столичные врачи, работающие с пациентами с коронавирусным заболеванием, за март получили от 30 до 50 тысяч гривен зарплаты.

Сегодня, 30 апреля, столичный градоначальник отметил, что с 1 апреля все медучреждения страны получают деньги – в том числе на выплату зарплаты сотрудникам – из Государственного, а не из городских бюджетов. Тем не менее, по словам Кличко, Киев нашел и выделил из городского бюджета на доплаты медикам почти 900 млн гривен. При этом, как сообщил мэр Киева , врачи, работающие с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, якобы получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта.

Фото: страница “Життя Мінського масиву – Оболонський район”.