В Белой Церкви стало меньше еще на две бригады скорой помощи (видео)
На рабочей встрече по вопросам медицины столичного региона выяснилось, что в Белой Церкви (Киевская обл.) на линию выезжают лишь семь бригад скорой помощи, ибо две бригады направлены в Вишневое (Киевская обл.). При том, что Белую Церковь и прилегающие районы, где проживают около 330 тыс. населения, обслуживают 9 бригад Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи вместо 33 по нормативам.
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Из сюжета следует, что ведущие медики Киевщины, представители профсоюзов и нардепы провели рабочую встречу по вопросам медицины столичного региона, на которой поднимался больной вопрос о сокращении бригад Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи (*).
“Сегодня на линии работает всего восемь, уже даже семь бригад. Кричим две, три недели кричим. Должны услышать, какие-то выводы сделать. Ничего не делается, наоборот еще хуже сделали. За счет того, что в Вишневом произошло досадное событие, связанное с коронавирусом, туда отправили не из Киева, не из близлежащих районов, а именно из Белой Церкви за сотни километров, чтоб туда ехали дежурить. Где логика?” – рассказал глава Независимого профессионального союза работников Белоцерковской станции экстренной медпомощи (**) Виктор Евтушенко (на фото).
По словам авторов сюжета, представители профсоюзов открыто заявляют, что в белой Церкви и прилегающих районах возможен коллапс скорой помощи.
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* КЗ БМР СШМД (код ЄДРПОУ: 01994304)
** НПСПБСЕМД (код ЄДРПОУ: 39660644)
Фото: скриншот видео