В Белой Церкви стало меньше еще на две бригады скорой помощи (видео)

На рабочей встрече по вопросам медицины столичного региона выяснилось, что в Белой Церкви (Киевская обл.) на линию выезжают лишь семь бригад скорой помощи, ибо две бригады направлены в Вишневое (Киевская обл.). При том, что Белую Церковь и прилегающие районы, где проживают около 330 тыс. населения, обслуживают 9 бригад Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи вместо 33 по нормативам.

Об этом KV стало известно из сюжета телеканала KROKUS.TV, который был размещен на сервисе YouTube 29 апреля 2020 года.

Из сюжета следует, что ведущие медики Киевщины, представители профсоюзов и нардепы провели рабочую встречу по вопросам медицины столичного региона, на которой поднимался больной вопрос о сокращении бригад Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи (*).

“Сегодня на линии работает всего восемь, уже даже семь бригад. Кричим две, три недели кричим. Должны услышать, какие-то выводы сделать. Ничего не делается, наоборот еще хуже сделали. За счет того, что в Вишневом произошло досадное событие, связанное с коронавирусом, туда отправили не из Киева , не из близлежащих районов, а именно из Белой Церкви за сотни километров, чтоб туда ехали дежурить. Где логика?” – рассказал глава Независимого профессионального союза работников Белоцерковской станции экстренной медпомощи (**) Виктор Евтушенко (на фото).

По словам авторов сюжета, представители профсоюзов открыто заявляют, что в белой Церкви и прилегающих районах возможен коллапс скорой помощи.

Как сообщала ранее KV , город Белая Церковь и прилегающие районы обслуживают 9 бригад Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи вместо 33 по нормативам. Работники скорой помощи написали почти сто заявлений на увольнение, ибо получают зарплату около 6,5 тыс. гривен и ожидают ее сокращения. При этом широко анонсированные властью доплаты за работу с больными коронавирусом оказались фикцией.

Как сообщала ранее KV , на заседании внеочередной 95-й сессии Белоцерковского городского совета депутаты утвердили Программу комплексных мер для “ликвидации и предотвращения распространения” в Белой Церкви заболевания COVID-19. Для ее осуществления избранники заложили 15,5 млн гривен, которые разделили между управлениями здравоохранения, соцзащиты и ЖКХ. При этом на доплату 300% от тарифной ставки медработников, которые непосредственно заняты в процессе лечения коронавируса, выделили почти 340 тыс. гривен.

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* КЗ БМР СШМД (код ЄДРПОУ: 01994304)

** НПСПБСЕМД (код ЄДРПОУ: 39660644)

Фото: скриншот видео