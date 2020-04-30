В Киеве два дома признаны очагом коронавирусной инфекции (документ)

С 29 апреля 2020 года два дома, по ул. Бажова, 12 в Днепровском районе и по ул. Михаила Бойчука, 16 в Печерском районе Киева, признаны очагами заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В эти дома ограничен доступ, на входах установлены временные контрольно-пропускные пункты.

Об этом KV стало известно из протокола №20 заседания столичного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 29 апреля 2020 года.

“Ограничить доступ населения в зону чрезвычайной ситуации на территории дома по улице Бажова, 12 в Днепровском районе города Киева путем установления условий входа и выхода на/с его территории”, – говорится в документе.

Поручается создать с 29 апреля 2020 года и до отдельного распоряжения на входах и выходах с территории дома по улице Бажова. 12 в Днепровском районе и по ул. Михаила Бойчука, 16 в Печерском районе Киева временные контрольно-пропускные пункты" (ВКПП) с личным составом каждого не менее 5 человек с привлечением представителей Минздрава, полиции и медицинских работников. Нацгвардии, “Муниципальной варты”, Киевской горгосадминистрации (КГГА) и др.

На ВКПП должен быть обеспечен особый режим входа на территорию и выхода из нее граждан, при необходимости – проведение досмотра вещей, багажа и грузов. В домах должно быть прекращено передвижение граждан до отдельного распоряжения, за исключением отдельно определенных граждан. Обеспечено дистанционное измерение температуры с помощью бесконтактных термометров.

Жителям домов запрещено самовольно покидать места самоизоляции.

Напомним, что массовое заражение коронавирусом был выявлен на этой неделе в общежитии по ул. Бархатная, 18-А в с. П. Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области. На прошлой неделе – в одном из общежитий города Вишневое Киевской области выявлено 37 зараженных коронавирусом, двое людей умерли.